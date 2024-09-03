СМИ: смартфоны Samsung Galaxy S25 будут базироваться только на чипах Snapdragon 8 Gen 4 от Qualc...

СМИ: смартфоны Samsung Galaxy S25 будут базироваться только на чипах Snapdragon 8 Gen 4 от QualcommСерия новых смартфонов Samsung Galaxy S25, как сообщает южнокорейское издание Hankyung, будет полностью базироваться на процессорах Snapdragon 8 Gen 4 SoC от Qualcomm.
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