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СМИ: смартфоны Samsung Galaxy S25 будут базироваться только на чипах Snapdragon 8 Gen 4 от Qualc...

СМИ: смартфоны Samsung Galaxy S25 будут базироваться только на чипах Snapdragon 8 Gen 4 от Qualc...

СМИ: смартфоны Samsung Galaxy S25 будут базироваться только на чипах Snapdragon 8 Gen 4 от QualcommСерия новых смартфонов Samsung Galaxy S25, как сообщает южнокорейское издание Hankyung, будет полностью базироваться на процессорах Snapdragon 8 Gen 4 SoC от Qualcomm.

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