СМИ: смартфоны Samsung Galaxy S25 будут базироваться только на чипах Snapdragon 8 Gen 4 от Qualc...

СМИ: смартфоны Samsung Galaxy S25 будут базироваться только на чипах Snapdragon 8 Gen 4 от QualcommСерия новых смартфонов Samsung Galaxy S25, как сообщает южнокорейское издание Hankyung, будет полностью базироваться на процессорах Snapdragon 8 Gen 4 SoC от Qualcomm.