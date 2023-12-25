День ПВО Сухопутных войск отмечают в России 26 декабря 2023 года Анна ЧернышоваСегодня, 26 декабря 2023 года, в России отметят профессиональный праздник – День ПВО Сухопутных войск России, который ставит перед собой цели почтить специализированное армейское подразделение, призванное для того, чтобы защищать интересы страны.