День ПВО Сухопутных войск отмечают в России 26 декабря 2023 года Анна ЧернышоваСегодня, 26 декабря 2023 года, в России отметят профессиональный праздник – День ПВО Сухопутных войск России, который ставит перед собой цели почтить специализированное армейское подразделение, призванное для того, чтобы защищать интересы страны.
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