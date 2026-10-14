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Ростех

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Янтарный комбинат создал уникальные шкатулки с символами Калининградской области

Янтарный комбинат создал уникальные шкатулки с символами Калининградской области

Фото: Калининградский янтарный комбинат  Янтарный комбинат (входит в «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) к 80-летию Калининградской области изготовил шкатулки с достопримечательностями самого западного региона страны.

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