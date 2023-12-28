Пункты приёма на службу будут ждать орловцев и во время новогодних праздников

Пункты отбора на военную службу в Орловской области будут работать и во время новогодних каникул. В их графике ничего не изменится Как сообщил телеграмм-канал «Телеграммы иZ Орла», дежурный пункт отбора расположен по адресу: г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии