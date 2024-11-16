Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Дмитрий
    В Абхазии люди не...
  • ninikooo Митусова
    Да какие они звезды- Ургант, Макаревич, Слепаков, Галкин- как показала жизнь- отбросы общества. И их изменения жителя...Вы спрашиваете пр...
  • людмила бер
    Эх, Рамзана на них нет... Абхазцев 250 тысяч.человек.... ВСЕГО. в Мире.... Кланов, внутри страны штук 20....  Каждый ...В Абхазии люди не...

Ну и... что случилось сверхплохого? Почему мы молимся на этого тельца...

Ну и... что случилось сверхплохого? Почему мы молимся на этого тельца...

У меня нескромный вопрос: а ЦБ должен держать курс рубля? Он может это делать, нещадно паля запасы ради прибыли спекулянтов на Форекс и лишая страну дополнительной возможности нивелировать действительно серьезные валютные риски.

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