16 октября в России и мире отмечается несколько важных дат, представляющих интерес для профессиональных сообществ и общества в целом.
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