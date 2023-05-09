Светлана Пикта: Схизматократия: как бездна господствует над Украиной и что это значит для нашего будущего

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись Светланы Пикты – православного активиста, многодетной киевлянки, которую радикалы вынудили покинуть Украину: Когда слишком долго смотришь в бесстыжую бездну, бездна начинает смотреть в тебя.