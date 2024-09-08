Ой, какую же мудрую статью написала И. Алкснис - меня вот тоже чрезвычайно бесит, когда некоторые товарищи заглядывают в рот вражеским западным СМИ.
Доверять западным СМИ не только глупо, но и опасно
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Верить доверять западу и Европе себя не уважать
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10 час.
Владимир Алтайцев
Верить на 100% нельзя ни западным, ни нашим СМИ.
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9 час.
Поль Меерсон
На самом деле англосаксы - очень открытый народ! Понять, что англосакс врёт, очень просто - он открыл рот и произносит какие-то звуки!
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57 мин.
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