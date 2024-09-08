Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Александр Маркитанов
    ключевая фраза "Черножопые уже довели народ". И это правда! Впрочем отечественное мудачьё всех рангов и статусов созд...Срывая никаб с го...
  • Добрый Кот
    То есть ты защищаешь черножопую, которая припёрлась из своей Средней Срании со своим уставом в светское государство, ...Срывая никаб с го...
  • Поль Меерсон
    На самом деле англосаксы - очень открытый народ! Понять, что англосакс врёт, очень просто - он открыл рот и произноси...Доверять западны...

Доверять западным СМИ не только глупо, но и опасно

Ой,  какую  же  мудрую  статью  написала  И.  Алкснис  -  меня  вот  тоже  чрезвычайно  бесит,  когда  некоторые  товарищи  заглядывают  в рот  вражеским  западным  СМИ.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Верить доверять западу и Европе себя не уважать
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10 час.
Владимир Алтайцев
Верить  на  100%  нельзя ни  западным, ни нашим СМИ.
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9 час.
Поль Меерсон
На самом деле англосаксы - очень открытый народ! Понять, что англосакс врёт, очень просто - он открыл рот и произносит какие-то звуки!
Ответить
57 мин.

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