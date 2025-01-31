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Аргументы и Факты

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Пушков заявил, что Германия уничтожает саму себя, принимая мигрантов

Пушков заявил, что Германия уничтожает саму себя, принимая мигрантов

Германия уничтожает саму себя, принимая мигрантов и высказываясь в их защиту. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

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Комментарии
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Михаил Мамонов
неужели у нас уже решины все проблемы с засилием мигрантов в наших городах , увелицение процента этно пресступности , нагрузка на соц сферу со стороны мигрантов . заполнненность наших дошкольных заведений и школ ничего не понимающими по русски детьми мигрантов . замоташки в религиозной одежде в школах и вузах несмотря на то что Россия светское государство , провокационные устраивания намазов в общественных местах не имеющие ничего общего с религией . НЕУЖЕЛИ МЫ В СВОЕЙ СТРАНЕ УЖЕ РЕШИЛИ ВСЕ ЭТИ ПРОБЛЕМЫ , ЧТО ГОСПОДИН ПУШКОВ ТАК ОЗАБОТИЛСЯ СУДЬБОЙ ГЕРМАНИИ.
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19 час.
Михаил Мамонов
а наши власти что не уничтожают Россию ввозя к нам новые орды сразиатов не желяющих адаптироваться в нашем обществе и токровенно не уважающих и не желающих жить по нашим законам.  Неужели господин Пушков считает что у нас в Росси все нормально в этом вопросе , или он так озаботился судьбой Германии потому что возможно Германия ему ближе чем Россия по каким то скрытым от нас причинам.
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19 час.
Анатолий Рябенко
Пушкова не заботит собственная страна заполненная миллионами мигрантов.
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16 час.
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