Пушков заявил, что Германия уничтожает саму себя, принимая мигрантов

неужели у нас уже решины все проблемы с засилием мигрантов в наших городах , увелицение процента этно пресступности , нагрузка на соц сферу со стороны мигрантов . заполнненность наших дошкольных заведений и школ ничего не понимающими по русски детьми мигрантов . замоташки в религиозной одежде в школах и вузах несмотря на то что Россия светское государство , провокационные устраивания намазов в общественных местах не имеющие ничего общего с религией . НЕУЖЕЛИ МЫ В СВОЕЙ СТРАНЕ УЖЕ РЕШИЛИ ВСЕ ЭТИ ПРОБЛЕМЫ , ЧТО ГОСПОДИН ПУШКОВ ТАК ОЗАБОТИЛСЯ СУДЬБОЙ ГЕРМАНИИ.

Михаил Мамонов

а наши власти что не уничтожают Россию ввозя к нам новые орды сразиатов не желяющих адаптироваться в нашем обществе и токровенно не уважающих и не желающих жить по нашим законам. Неужели господин Пушков считает что у нас в Росси все нормально в этом вопросе , или он так озаботился судьбой Германии потому что возможно Германия ему ближе чем Россия по каким то скрытым от нас причинам.