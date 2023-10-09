Художник Иван Глазунов: «Есть просто искусство и есть не-искусство»

Материал опубликован в №9 печатной версии газеты «Культура» от 28 сентября 2023 года. Известный русский художник рассказывает о своем понимании искусства, выставке в Звенигородском музее, о проблеме сохранения культурного наследия и исторической памяти.
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