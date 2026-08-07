Лукашенко со словами «Куда идем?» раскритиковал рост импорта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что доля собственной продукции на внутреннем рынке является одним из ключевых показателей эффективности торговли, которая пока не справляется с задачей по продвижению местных товаров.
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