Южноуральские ватерполистки вышли в полуфинал Олимпийских игр

Сборной России удалось обыграть австралийскую команду. Напомним, что в женскую команду по водному поло, представляющую Россию на Олимпиаде в Токио, вошли три спортсменки из Челябинской области.
Популярные статьи
- Композитор Раймонд Паулс: «Как такая бездарь как Бузова может стать миллионером?»
- ОКР намерен добиваться детального разбора ситуации с судейством в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио
- Зеленский заявил, что не может завершить конфликт в Донбассе, поскольку в этом вопросе от него зависит не всё
Свежие комментарии