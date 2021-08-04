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Южноуральские ватерполистки вышли в полуфинал Олимпийских игр

Южноуральские ватерполистки вышли в полуфинал Олимпийских игр

Сборной России удалось обыграть австралийскую команду. Напомним, что в женскую команду по водному поло, представляющую Россию на Олимпиаде в Токио, вошли три спортсменки из Челябинской области.

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