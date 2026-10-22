❗️Улицы под водой: Как сейчас выглядят некоторые посёлки Южного берега Крыма Водные потоки проходят через посёлки Южного берега Крыма, затапливая улицы и придомовые территории.
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