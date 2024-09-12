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«Ъ»: главе ФГБУ дали Volkswagen за 2 млн рублей за подписание контракта

«Ъ»: главе ФГБУ дали Volkswagen за 2 млн рублей за подписание контракта

Глава ФГБУ «Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ Вячеслав Филиппов получил взятку в виде Volkswagen Touareg стоимостью 2 млн рублей от гендиректора НПП РДТ Олега Суворова за заключение контракта на работы на территории воинского кладбища страны.

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