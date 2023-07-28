ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА. ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

О великий и преславный угодниче Божий, богоизбранный и богопрославленный, равноапостольный княже Владимире, святое и великодейственное орудие всеблагаго Промысла о спасении народа российскаго! Ты отринул еси зловерие и нечестие языческое, уверовал еси во Единаго Истиннаго Триипостаснаго Бога и, восприяв святое крещение, просветил еси светом Божественной веры и благочестия страну Российскую.
Популярные статьи
- "Сталинская эпоха была эпохой достижений, которые нынешней власти, даже если у нее будет впереди 300 лет, не достичь"
- Вот почему нужно обязательно вернуться в СССР. Внимательно посмотреть на опыт китайских товарищей
- «Мочить в сортире!»: Депутат призвал спецслужбы убивать террористов в любой точке мира. По решению суда. (видео) Справедливо?
Свежие комментарии