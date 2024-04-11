Объявлен сбор добровольцев для ликвидации последствий наводнения в Курганской области

На Урале объявлен сбор добровольцев для ликвидации последствий наводнения в Кургснской области. Проводит его Гуманитарный Добровольческий Корпус по поручению полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева.
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