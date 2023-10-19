ALEXEY VITVITSKY/XINHUA/GLOBAL LOOK PRESS СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ УКРАИНА ПОМЕНЯЛА ВЛАСТЬ В ПОЛЬШЕ: ПОХОД НА ВОСТОК ОТМЕНЯЕТСЯ У парламентских выборов в Польше, которые снесли националистический режим Качиньского, есть секрет.
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