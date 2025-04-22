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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гавриков ассистировал при победном голе «Лос-Анджелеса» на 60-й минуте 1-го матча серии с «Эдмонтоном». Он прервал пас Макдэвида и выбросил шайбу вперед из своей зоны

«Кингс» обыграли «Эдмонтон» в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (6:5, 1-0).  «Короли» забросили победную шайбу на 59:18 – после того, как «Ойлерс» удалось отыграть дефицит в 4 шайбы (5:5 после 0:4).

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