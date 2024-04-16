Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 3 см и достиг 745 см. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 745 см
Комментарии
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лл
лина любимцева
РЕКИ нужно чистить. Скорее всего, это уже давно не делается. У местных властей только одно: пилить бюджет, а исполнять свои обязанности во благо и заботиться, это не для них. ВСЕ ПУЩЕНО НА САМОТЕК!! Вот. притекло... Народ жалко до слез... Сейчас если затопит, всего лишатся.... А с неба народу не падает, как чинушам!!!
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