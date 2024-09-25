Собянин: Кластер «Ломоносов» занимает ведущую роль в развитии импортозамещения

Разработки резидентов кластера «Ломоносов» успешно конкурируют как с отечественными, так и с зарубежными аналогами В своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице импортозамещение стало ключевым фактором развития московского производства.
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