Украинский депутат назвал причину паники в Европе

КИЕВ, 17 февраля, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в государственной измене, заявил, что в Европе наблюдается паника из-за нежелания российского президента Владимира Путина и лидера США допустить ЕС к участию в послевоенном разделе Украины.