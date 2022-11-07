Болельщики «Лейкерс» снова скандировали «MVP» в адрес Расселла Уэстбрука

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук во втором матче подряд удостоился скандирования «MVP». Эпизод произошел в конце второй четверти игры с «Кавальерс» (100:114) при «+8» в пользу «Лейкерс», когда Уэстбрук исполнял штрафной бросок.