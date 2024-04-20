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Reuters: Apple откроет для сторонних приложений NFC для бесконтактной оплаты

Reuters: Apple откроет для сторонних приложений NFC для бесконтактной оплаты

В целях урегулирования потенциального штрафа в размере до 10% от годового оборота на мировом рынке компания Apple предложила антимонопольным органам Европейского союза предоставить сторонним разработчикам доступ к технологии NFC на iPhone и iPad.

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