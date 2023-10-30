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Мобильные операторы отменят плату за раздачу интернет-трафика

Мобильные операторы отменят плату за раздачу интернет-трафика

Российские мобильные операторs «Мегафон», «Вымпелком» (также известный как «Билайн») и «Теле2», приняли решение вернуть своим абонентам возможность бесплатной раздачи интернет-трафика с мобильных устройств.

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