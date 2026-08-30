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Царьград

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Губернатор Слюсарь: В Ростовской области уничтожили 15 беспилотников

Губернатор Слюсарь: В Ростовской области уничтожили 15 беспилотников

Около 15 беспилотников было уничтожено ночью в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Инцидент произошел в Тарасовском и Миллеровском районах, а также в акватории Таганрогского залива.

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