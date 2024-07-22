Роналду показал фото с невестой в купальнике

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Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду показал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) новую фотографию с невестой, моделью Джорджиной Родригес.