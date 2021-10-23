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Цех по производству сыра открылся в селе ЗКО

Цех по производству сыра открылся в селе ЗКО

Сыроделы пока поставляют продукцию в сельские магазины и магазины Аксая, но в дальнейшем планируют расширить производство и поставку, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

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