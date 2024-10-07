Трудная победа над аутсайдером: зенитовцы смогли лишь с минимальным счетом переиграть «Оренбург»

Почему у чемпионов игра идет со скрипом Команда из Оренбурга оказала подопечным Сергея Семака упорное сопротивление, а главным героем матча стал 20-летний вратарь гостей Богдан Москвичев, воспитанник зенитовской академии, выступающий за уральцев на правах аренды.
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