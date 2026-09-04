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Три неочевидных гаджета, которые нужны в каждой детской

Три неочевидных гаджета, которые нужны в каждой детской

Техника, которую обычно закупают к началу учебного года — планшет, компьютер, телефон. Техника, которую действительно нужно установить там, где будет учиться ваш будущий Эйнштейн — та, которая позаботится о воздухе, которым дышит ваш ребенок Безусловный фаворит Ballu ONEAIR ASP — 100 Ballu ONEAIR ASP — 100Или прибор, который ставят себе те, кто работает на производстве климатической техникиВ качестве эксперимента мы опросили 26 сотрудников компании «Русклимат» (самый большой в России производитель климатической техники).

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