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Стоит ли рассчитывать на Дзюбу в матче с «Локомотивом»?

Стоит ли рассчитывать на Дзюбу в матче с «Локомотивом»?

В контрольном матче с «Карлсруэ» (3:1) нападающий «Зенита»Артем Дзюба отыграл один тайм. Главный тренер «Зенита» Сергей Семакоценил физическое состояние форварда, присоединившегося к команде после матчей в составе сборной России на Евро-2020.

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