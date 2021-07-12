Стоит ли рассчитывать на Дзюбу в матче с «Локомотивом»?

В контрольном матче с «Карлсруэ» (3:1) нападающий «Зенита»Артем Дзюба отыграл один тайм. Главный тренер «Зенита» Сергей Семакоценил физическое состояние форварда, присоединившегося к команде после матчей в составе сборной России на Евро-2020.