Директора смоленской фирмы заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 76 млн. рублей

Однако "сэкономить" не удалось. Преступную схему смоленской бизнес-леди раскрыли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области совместно с региональным управлением налоговой службы.
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