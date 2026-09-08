МИД РФ: 46 погибших, 266 раненых от атак ВСУ за неделю

Посол по особым поручениям МИД России, Родион Мирошник, сообщил, что с 31 августа по 6 сентября украинские вооружённые формирования выпустили по российской территории 6650 боеприпасов, в результате чего погибли 46 человек и 266 мирных жителей получили ранения.