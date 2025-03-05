В Самарской области сотрудники отделения Госавтоинспекции оказали помощь водителю, попавшему в трудную ситуацию на дороге

Находясь на участке патрулирования на автодороге М-5 «Урал» сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Сергиевскому району старший лейтенант полиции Александр Целенко и лейтенант полиции Петр Семенченко заметили на обочине припаркованный автомобиль с включённой аварийной сигнализацией.