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Закон, порядок, государство

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В Самарской области сотрудники отделения Госавтоинспекции оказали помощь водителю, попавшему в трудную ситуацию на дороге

В Самарской области сотрудники отделения Госавтоинспекции оказали помощь водителю, попавшему в трудную ситуацию на дороге

Находясь на участке патрулирования на автодороге М-5 «Урал» сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Сергиевскому району старший лейтенант полиции Александр Целенко и лейтенант полиции Петр Семенченко заметили на обочине припаркованный автомобиль с включённой аварийной сигнализацией.

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