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Царьград

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Элла Памфилова объявила об открытости российской избирательной системы

Элла Памфилова объявила об открытости российской избирательной системы

Президент России Владимир Путин поручил сделать избирательную систему страны прозрачной. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что задача выполнена благодаря современным технологиям.

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