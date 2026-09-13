Элла Памфилова объявила об открытости российской избирательной системы

Президент России Владимир Путин поручил сделать избирательную систему страны прозрачной. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что задача выполнена благодаря современным технологиям.
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