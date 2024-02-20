Россия удвоила премию за трофейный эстонский наземный беспилотник

Московский Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) пообещал два миллиона рублей любому российскому военнослужащему или группе военных, которые захватят на Украине безэкипажную наземную платформу THeMIS производства эстонской компании Milrem Robotics и предоставят ее в более или менее целом состоянии в распоряжение Минобороны России.