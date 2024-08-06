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Царьград

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Американские учёные рассказали, как снизить риск смерти при сидячей работе

Американские учёные рассказали, как снизить риск смерти при сидячей работе

Учёные из США выявили способы, позволяющие снизить риск преждевременной смерти, связанный с неактивным образом жизни.

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