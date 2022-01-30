Куклина о проблемах с винтовкой: «Ошибку увидели на компьютере. Волков сказал, это проблема в спусковом механизме»

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о проблемах с винтовкой. – После гонки преследования на чемпионате Европы выдохнули по поводу стрельбы? – Да как тут выдохнешь? Не скажу, что произошло что-то хорошее, но и отметила для себя какой-то позитив.