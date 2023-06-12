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Блинкен заявил, что наступление ВСУ может приблизить переговоры

Блинкен заявил, что наступление ВСУ может приблизить переговоры

Наступательная операция ВСУ якобы может положительным образом отразиться на переговорном процессе между Россией и Украиной по урегулированию противостояния.

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