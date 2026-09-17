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Регионы России

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Rockstar Games и Atlantic Records представили альбом для Grand Theft Auto VI

Rockstar Games и Atlantic Records представили альбом для Grand Theft Auto VI

Альбом поступит в продажу 20 ноября в трех изданиях: CD-версия по цене €16,99, виниловая версия за €51,99 и лимитированная виниловая версия за €123,99.

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