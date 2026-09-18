«Поразим оставшиеся А-50У»: производитель «Фламинго» о самолётах ДРЛО Различные западные мониторинговые ресурсы давно указывали на то, что ВС РФ используют самолёты ради.
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