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Авиакомпания Ryanair не пустила россиян с туристическими визами на их рейс

Авиакомпания Ryanair не пустила россиян с туристическими визами на их рейс

В очередной раз авиакомпания Ryanair отказала в посадке на рейс российским гражданам. Этот случай произошел 17 марта в аэропорту Берлина, когда двум россиянкам, направляющимся в Таллин, было отказано в посадке.

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