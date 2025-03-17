Авиакомпания Ryanair не пустила россиян с туристическими визами на их рейс

В очередной раз авиакомпания Ryanair отказала в посадке на рейс российским гражданам. Этот случай произошел 17 марта в аэропорту Берлина, когда двум россиянкам, направляющимся в Таллин, было отказано в посадке.
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