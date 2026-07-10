Глутамат связал употребление каннабиса с повышенным риском психоза

Новое исследование, опубликованное в MedicalXpress 10 июля 2026 года, раскрывает нейробиологический механизм, способный объяснить, почему употребление каннабиса повышает риск развития психоза у ряда людей: ключевую роль играет глутамат — главный возбуждающий нейромедиатор мозга.
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