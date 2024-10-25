Ignio.com Стрелец. Еженедельный ювелирный гороскоп за 28 октября - 3 ноября

На этой неделе вам понадобится способность полностью сосредотачиваться на выполняемой работе. Помощником в этом деле станет корунд – прозрачный драгоценный камень, который позволит вам не расслабляться и не отвлекаться по пустякам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии