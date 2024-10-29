Минстрой просят учесть интересы Казани и других городов при сокращении парковок

Минстрой РФ просят не допустить перегибов при сокращении парковочных мест рядом с жилыми домами. Главе министерства Иреку Файзуллину предлагают обсудить это решение, говорится в обращении главы партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.
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