Минстрой просят учесть интересы Казани и других городов при сокращении парковок

Минстрой РФ просят не допустить перегибов при сокращении парковочных мест рядом с жилыми домами. Главе министерства Иреку Файзуллину предлагают обсудить это решение, говорится в обращении главы партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.