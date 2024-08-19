Почему лучше всего заниматься спортом на открытом воздухе?

19 августа 2024 года всем, кто регулярно занимается спортом, необходимо тренироваться на свежем воздухе, даже если у них уже есть опыт работы в фитнес-центрах или выполнения домашних упражнений через онлайн-платформы.
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