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Почему лучше всего заниматься спортом на открытом воздухе?

Почему лучше всего заниматься спортом на открытом воздухе?

19 августа 2024 года всем, кто регулярно занимается спортом, необходимо тренироваться на свежем воздухе, даже если у них уже есть опыт работы в фитнес-центрах или выполнения домашних упражнений через онлайн-платформы.

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