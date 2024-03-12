Первая «безопасная сделка» прошла на цифровой платформе РЭО по торговле вторсырьем

На Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), созданной Российским экологическим оператором, состоялась первая сделка с использованием нового инструмента, который платформа реализует со Сбером.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии