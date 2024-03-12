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Первая «безопасная сделка» прошла на цифровой платформе РЭО по торговле вторсырьем

Первая «безопасная сделка» прошла на цифровой платформе РЭО по торговле вторсырьем

На Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), созданной Российским экологическим оператором, состоялась первая сделка с использованием нового инструмента, который платформа реализует со Сбером.

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