Toyota и Mazda приостановили выпуск пяти моделей авто из-за подделки результатов краш-тестов

Ранее в Японии произошел скандал из-за фальсификации компаниями данных о безопасности и эксплуатации машин, он затронул еще Honda, Suzuki и YamahaToyota и Mazda частично остановили производство из-за фальсификаций результатов краш-тестов.
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