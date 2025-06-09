Мы пофантазировали, кто из голливудских звезд мог бы сыграть в современном кино

Частенько мы представляем, как наши любимые актеры сыграли бы в голливудских фильмах, а что если наоборот — кто из зарубежных актеров мог бы сняться в современных картинах? Мы решили немного пофантазировать и подобрать звезд мировой величины для самых популярных фильмов последнего десятилетия — от исторических драм до комедий и сказок.