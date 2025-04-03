Правительство одной страны Запада оказалось под угрозой развала из-за Украины

Относительно стабильное правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони находится под угрозой развала из-за существующих разногласий вокруг отправки войск на Украину и перевооружения Европейского союза (ЕС).
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