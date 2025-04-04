За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лейла Турманова
    В Минске сейчас собирают VGV, хороший китайский автомобиль, перспективный и смотрится элегантноЭти авто из Китая...
  • Владимир Уфимцев
    Один вопрос - кто будет выпускать эти авто? Сам АвтоВАЗ или на площадке в Ижевске?В России начались...
  • ММ
    "под капотом переднеприводных машин российской сборки бензиновые турбомоторы"- Интересно, автор название статьи читал...В России отрабаты...

Ездить на старых шинах опасно и вот почему

Ездить на старых шинах опасно и вот почему

Езда на старых шинах представляет собой серьёзную опасность по нескольким причинам. Николай Погуляев, владелец автосервиса Fit Service, пояснил, что изношенные покрышки значительно увеличивают тормозной путь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх