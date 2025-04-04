Ездить на старых шинах опасно и вот почему

Езда на старых шинах представляет собой серьёзную опасность по нескольким причинам. Николай Погуляев, владелец автосервиса Fit Service, пояснил, что изношенные покрышки значительно увеличивают тормозной путь.
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